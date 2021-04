Corte europea condanna la Turchia per arresto Ahmet Altan

(ANSAmed) - ROMA, 13 APR - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato con forza oggi la Turchia per la detenzione del noto giornalista e scrittore turco Ahmet Altan, perseguito per il suo presunto coinvolgimento nel fallito colpo di stato del 2016.



"Nulla mostra che le sue azioni parte di un piano per rovesciare il governo turco", sottolineano i magistrati di Strasburgo che riscontrano anche una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di espressione.

La Turchia ha violato i diritti dei giornalisti Ahmet Altan e Murat Aksoy perché la loro detenzione preventiva è stata basata su elementi insufficienti a provare un legame con chi ha organizzato il tentativo di colpo di stato nel luglio del 2016, ha stabilito la Corte europea dei diritti umani in due sentenze in cui ha deciso che la Turchia dovrà risarcire 16 mila euro a Altan, e 11.500 euro a Aksoy per danni morali. Nelle sentenze i giudici di Strasburgo hanno anche stabilito che la Turchia ha violato il diritto alla libertà d'espressione dei due giornalisti. Ahmet Altan fu arrestato il 9 settembre 2016 con l'accusa di appartenere a un'organizzazione criminale e di aver, attraverso una serie d'articoli, diffuso all'opinione pubblica messaggi subliminali che evocavano un colpo di stato. L'accusa è stata poi cambiata in appoggio esterno a un'organizzazione criminale. Murat Aksoy fu arrestato alla fine d'agosto 2016 con l'accusa di assistere intenzionalmente un'organizzazione criminale. Anche nel suo caso l'accusa è stata poi mutata in tentativo di rovesciare il governo con la forza. Le due sentenze emesse oggi diverranno definitive tra 3 mesi se le parti non chiederanno e otterranno un secondo giudizio.



Intanto, sono stati tutti rilasciati in libertà condizionata a una settimana dall'arresto i 10 ammiragli turchi in pensione, finiti in manette con l'accusa di minaccia all'ordine costituzionale per aver diffuso una dichiarazione pubblica - firmata in tutto da 104 ex ammiragli - in cui criticavano il progetto del canale artificiale di Istanbul del presidente Recep Tayyip Erdogan e i rischi di una conseguente uscita di Ankara dalla Convenzione di Montreux del 1936, che regola il passaggio tra il mar Nero e il Mediterraneo dagli stretti turchi del Bosforo e dei Dardanelli. L'appello degli alti ufficiali in pensione era finito nel mirino di Erdogan, che li aveva accusati di "golpismo", evocando i colpi di stato del passato in Turchia, legati ad avvertimenti dei militari sotto forma di dichiarazioni pubbliche.



I giudici di Ankara hanno rilasciato gli indiziati dopo gli interrogatori e un primo prolungamento di 4 giorni della loro detenzione cautelare. Per 9 di loro la procura ha chiesto gli arresti domiciliari, mentre per uno un nuovo arresto. Altri 4 non sono stati detenuti per via dell'età avanzata.



Tra gli ex ammiragli incarcerati figurava anche Cem Gurdeniz, teorico della controversa dottrina della 'Patria Blu', più volte citata dallo stesso Erdogan come modello per le ambizioni espansionistiche turche nel Mediterraneo . (ANSAmed).