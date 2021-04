Tunisia: media, polizia in sede agenzia stampa Tap

(ANSAmed) - TUNISI, 13 APR - Momenti di tensione si sono registrati oggi presso la sede dell'agenzia di stampa tunisina Tap (Tunis Afrique Presse), dove i giornalisti sono in agitazione dallo scorso 6 aprile per protestare contro la decisione del primo ministro Hichem Mechichi di nominare Kamel Ben Younes nuovo direttore generale, una nomina che secondo loro mina l'indipendenza dell'agenzia.



Dopo aver fatto ricorso ad un ufficiale giudiziario, Ben Younes, secondo i media locali e come testimoniano alcuni video diffusi in rete dagli stessi giornalisti, avrebbe chiesto l'intervento della polizia per riuscire ad entrare nei locali dell'agenzia.



I giornalisti presenti hanno gridato allo scandalo denunciando l'uso della forza e "pratiche dittatoriali che ricordano quelle dello stato di polizia". Alcuni giornalisti hanno anche affermato di essere stati aggrediti dalle forze dell'ordine. I giornalisti della Tap hanno annunciato uno sciopero per il prossimo 22 aprile per protestare contro la decisione del primo ministro Mechichi, chiedendone la revoca.



