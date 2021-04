Ambasciata Usa, le forze straniere lascino la Libia

ROMA - "La Libia è estremamente importante per l'Italia e Blinken e Di Maio hanno parlato nel loro incontro a Washington della necessità di collaborare di più su questo tema. La nostra posizione, comune con Roma, è che le forze straniere debbano lasciare il Paese". Lo ha detto in un forum all'ANSA Thomas Smitham, incaricato d'affari presso l'ambasciata Usa in Italia.

"Tra poche settimane arriverà qui il nostro ambasciatore in Libia per avere un colloquio con l'Italia su questo tema così importante", ha sottolineato l'attuale numero uno dell'ambasciata.