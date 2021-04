ANSAmed - Agenda settimanale dal 26 aprile al 2 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 26 aprile al 2 maggio: LUNEDI' 26 APRILE ANKARA - Inizia il processo a 108 persone, compresi i leader del partito filo-curdo, per proteste nel 2014.



ROMA - Udienza del processo a due studenti americani per l'omicidio di un agente di polizia.



MARTEDI' 27 APRILE BARCELONA - Risultati dello studio clinico sulla diffusione del covid-19 realizzato in occasione di un concerto rock con 5.000 spettatori a fine marzo.



CASABLANCA - Processo al giornalista Omar Radi per "spionaggio" e "violenza sessuale" (fino al 29) ALGERI - Processo all'attivista per la democrazia Amira Bouraoui.



MERCOLEDI' 28 APRILE DAMASCO - Termine ultimo per la presentazione delle candidature alle presidenziali.



GIOVEDI' 29 APRILE ROMA - Udienza preliminare nel processo a cittadini egiziani per l'omicidio dello studente Giulio Regeni.



MADRID - Udienza di fronte alla giustizia di due importanti manager imputati in un caso di spionaggio.



ALGERI - Processo all'attivista Hakim Addad, membro fondatore del Rassemblement Action Jeunesse (RAJ).



VENERDI' 30 APRILE BRUXELLES - Ue, termine ultimo per la presentazione da parte degli Stati membri dei loro Recovery plan alla Commissione europea.



ANKARA - Riprende il processo a 18 studenti e un insegnante per la loro partecipazione al Gay Pride.



ALGERI - Manifestazioni settimanali del Hirak.



SABATO 1 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata internazionale del lavoro.



NICOSIA (CIPRO) - Entrata in vigore dell'autorizzazione di soggiorno per i turisti britannici vaccinati contro il covid-19.



ITALIA - Ritorno degli spettatori negli stadi.



DOMENICA 2 MAGGIO Nessun evento di rilievo da segnalare.



