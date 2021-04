Migranti: Sea-Watch, Ue e Frontex hanno negato il soccorso L'ong denuncia: 'Eppure sapevano della situazione di emergenza'

(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - "Centotrenta persone annegate.



Le autorità dell'Ue e Frontex sapevano della situazione di emergenza, ma hanno negato il soccorso. La Ocean Viking è arrivata sul posto solo per trovare dieci cadaveri". Lo scrive su Twitter Sea-Watch International, l'ong impegnata nel salvataggio di migranti nel Mar Mediterraneo, pubblicando una foto dell'equipaggio della Sea Watch 4 che ha osservato un momento di silenzio per commemorare le persone morte "in questo scioccante incidente".(ANSAmed).