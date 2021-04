Giornata scienza: iniziative ambasciata Italia in Israele Bendetti propone istituzione Consiglio scientifico

(ANSA) - TEL AVIV, 26 APR - L'Ambasciata d'Italia in Israele ha celebrato la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo con un incontro con 50 fra i più importanti accademici, scienziati e ricercatori italiani che lavorano in istituzioni accademiche e scientifiche israeliane. Lo ha fatto sapere la stessa Ambasciata spiegando che erano presenti professori italiani attivi in Israele da più di 40 anni e ricercatori arrivati solo pochi mesi fa.



Sottolineando l'importanza della collaborazione accademica e scientifica nel quadro del partenariato strategico bilaterale tra Italia e Israele che spazia dalle scienze esatte a quelle sociali e umanistiche, l'Ambasciatore Gianluigi Benedetti ha detto che le relazioni bilaterali "hanno radici profonde nella collaborazione tra le rispettive comunità accademiche e scientifiche di grande livello internazionale". "Oltre ad alimentare un piccolo, ma continuo, flusso di eccellenti ricercatori italiani in Israele - ha aggiunto - hanno negli anni consentito uno sviluppo importante della collaborazione per la ricerca applicata e industriale, aprendo la strada alla presenza di importanti aziende italiane e da ultimo anche a giovani Startup italiane, interessate a sfruttare opportunità di ricerca e innovazione e di finanziamento uniche al mondo in moltissimi settori". Proprio per rafforzare questo andamento, Benedetti ha proposto "alla comunità scientifica italiana di dare vita a un'Associazione dei Professori e dei Ricercatori italiani in Israele, sul modello di quella esistente in altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti, che possa fungere da punto di riferimento strutturato sia per le istituzioni dei due Paesi sia, soprattutto, per gli studenti e ricercatori italiani interessati a percorsi di dottorato e post dottorato presso università e centri di ricerca internazionali".



Bendetti ha anche indicato l'intenzione "di voler rafforzare ulteriormente le sinergie tra l'Ambasciata e la comunità scientifica locale istituendo una sorta di 'Consiglio Scientifico' che possa facilitare la programmazione delle numerose iniziative scientifiche che l'Ambasciata realizza nel quadro dell'Accordo bilaterale di cooperazione". Entrambe le proposte - ha concluso l'Ambasciata - sono state ben accolte dai presenti. (ANSA).