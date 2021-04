Albania: spoglio schede al 90%, Rama verso terzo mandato Ai socialisti del premier 73 seggi su 140

(ANSAmed) - TIRANA, 27 APR - Il premier socialista albanese Edi Rama va verso la riconferma alla guida del paese per un terzo mandato, dopo le elezioni di domenica scorsa. Con il 90 per cento dei voti scrutinati, il Partito socialista di Rama si aggiudica 73 seggi, dei 140 di cui è composto il parlamento.



L'opposizione, composta dal Partito democratico (Pd) di Lulzim Basha, principale formazione del centro destra, e dal Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi) di Monika Kryemadhi avrebbe ottenuto complessivamente 64 seggi (59 Pd e 5 Lsi).



Rama potrebbe inoltre contare anche sui 3 seggi ottenuti a sorpresa dal Partito socialdemocratico (Psd), che si è detto disponibile a collaborare con i socialisti. (ANSAmed).