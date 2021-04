Palestinesi, Rapporto Hrw definisce bene politica Israele Premier Shtayyeh: 'Occupazione coloniale'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 APR - Il Rapporto di Human Rights Watch definisce in maniera articolata "le politiche israeliane e le atrocità contro il popolo palestinese usando la giusta definizione per crimini e criminali". Lo ha detto il premier palestinese Mohammed Shtayyeh secondo cui lo studio dell'ong - che parla di "apartheid e persecuzione" - è "una rimarchevole aggiunta a precedenti rapporti internazionali e verdetti giuridici che affermano il bisogno urgente da parte della comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità, attraverso la legge internazionale e i principi dei diritti umani, ritenendo Israele responsabile dei suoi crimini, in particolare per la sua occupazione coloniale e le colonie, l'apartheid e la persecuzione, così come codificato nelle leggi e nelle politiche israeliane".(ANSAmed).