Di Maio, ipotesi imprese Italia per l'aeroporto di Bengasi Tra pochi mesi parte progetto lotto est dell'autostrada costiera

(ANSAmed) - ROMA, 28 APR - "Dal mio ultimo incontro con la ministra degli Esteri libica è emersa la prospettiva di coinvolgere le aziende e le competenze italiane nella ricostruzione dell'aeroporto di Bengasi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante il Question Time alla Camera. In Libia nei prossimi mesi partirà inoltre "la realizzazione del progetto italiano del lotto est dell'autostrada costiera, che attraverserà tutto il Paese, dal confine tunisino a quello egiziano", ha detto ancora Di Maio.



In Libia nei prossimi mesi, ha detto ancora Di Maio rispondendo alla Camera ad un'interrogazione sulla Libia, "riprenderanno i progetti infrastrutturali aeroportuali, in particolare quello dell'aeroporto internazionale di Tripoli, grazie ai sopralluoghi già svolti da Enav e allo sblocco delle lettere di credito al Consorzio Aeneas". (ANSAmed).