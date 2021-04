Di Maio, unici in Ue a fare evacuazioni umanitarie da Libia

ROMA - "In ambito migratorio, abbiamo confermato al Governo libico il sostegno dell'Italia attraverso la Cooperazione allo Sviluppo e il Fondo Migrazioni. Vorrei ricordare che siamo l'unico Stato europeo oggi a effettuare evacuazioni umanitarie dal Paese e continueremo a farle con convinzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante il Question Time alla Camera sottolineando che "è stato possibile compiere questi importanti passi grazie all'impulso impresso dalle mie ultime tre missioni in Libia".



"La prima - ha ricordato il ministro - all'indomani della formazione del nuovo Governo libico, per impostare il rilancio del rapporto bilaterale. La seconda, insieme ai miei colleghi tedesco e francese per riaffermare il sostegno europeo. La terza, in cui ho affiancato il Presidente del Consiglio Mario Draghi, per definire i progetti di collaborazione".