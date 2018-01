Tunisia: Tech, al via la prima 'E-Health Chatbot Challenge' Migliori lavori premiati da giuria di esperti digitali

(ANSAmed) - TUNISI, 15 GEN - Dopo il grande successo ottenuto in Francia e negli Stati Uniti arriva per la prima volta in Tunisia, la competizione tecnologica 'E-Health Chatbot Challenge'. La ospiterà in partenariato con la piattaforma 'Chatbots for Health', creata dalla startup francese 'Pastel Health', la startup di Tunisi, Studio Factory 619, che aprirà le sue porte il 27 gennaio prossimo a studenti, programmatori ed imprenditori appassionati di nuove tecnologie in campo medico, che saranno impegnati a realizzare un chatbot in grado di trovare soluzioni a un problema di salute o facilitare l'accesso all'informazione nel settore medicale. La partecipazione è gratuita previa compilazione di un questionario sul sito https://factory619.com/events/.



I lavori migliori saranno premiati da una giuria di esperti in materie digitali, ingegneria informatica e E-salute. Pastel Health è la prima startup francese specializzata nello sviluppo di chatbots di messaggistica per sistemi informativi medici.



Factory 619 è il primo start-up studio in Tunisia con l'obiettivo di creare start-up tecnologiche innovative. la piattaforma 'Chatbots for Health', fanno sapere gli organizzatori è una soluzione di costruzione aperta per la concezione senza codici di bots personalizzati. (ANSAmed)