Israele: medico Carlo Croce tra vincitori Dan David Prize Per i suoi contributi alla 'medicina personalizzata'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 FEB - Il medico italo-americano Carlo Croce, della 'Ohio State University', è tra i 3 vincitori del 'Dan David Prize', uno dei più prestigiosi riconoscimenti di Israele, "per i suoi importati contributi nel campo della medicina personalizzata".



Croce dividerà il premio di 1 milione di dollari con i colleghi Mary-Claire King, Università di Washington, e Bert Vogelstein, Johns Hopkins School of Medicine: tutti insigniti per la categoria 'Futuro'. Non sono stati ancora resi noti i vincitori per le categorie 'Presente' e 'Passato'. "Il Professor Croce - ha spiegato il Dan David Prize - è un pioniere nella scoperta dei geni responsabili di molte leucemie e linfomi. Ha identificato il ruolo del maggiori oncogeni come portatori dello sviluppo cancerogeno, della sua progressione e resistenza alle terapie". Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 6 maggio in una cerimonia a Tel Aviv. "Viviamo in un tempo - ha detto Ariel David della Fondazione del Premio - in cui il posto della scienza e la ricerca della conoscenza sono messe in questione, mentre nuove scoperte nella medicina e genetica stanno aprendo incursioni nella lotta contro malattie incurabili". (ANSA).