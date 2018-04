Giornata ricerca Italiana, a Ankara seminario di biomimetica Organizzato da ambasciata con università turca Bilkent

(ANSAmed) - ISTANBUL, 11 APR - Dalla fisica all'ingegneria aerospaziale, l'Italia è all'avanguardia in molti ambiti della ricerca scientifica e tecnologica. Per valorizzare queste eccellenze, a partire da quest'anno il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, è stato scelto per celebrare la Giornata della Ricerca italiana. Come in Italia e in diversi altri Paesi nel mondo, anche in Turchia le nostre istituzioni hanno preparato un'iniziativa per promuovere l'attività dei ricercatori italiani. Ad Ankara, l'Ambasciata d'Italia ha organizzato venerdì, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università Bilkent, il seminario di biomimetica "Flow over natural or engineered surfaces", che sarà tenuto nell'ateneo turco dal professor Alessandro Bottaro dell'università di Genova.



(ANSAmed).