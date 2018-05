Egitto: università di Catania incontra atenei egiziani Focus su scienza per conservazione del patrimonio archeologico

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 MAG - In una sorta di gemellaggio fra università delle sponde nord e sud del Mediterraneo, è in Egitto una delegazione di 18 studenti e due docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Catania tornando a mettere in luce lo storico ruolo della Sicilia come ponte culturale. Lo si è appreso al Cairo.



Il focus degli incontri è l'applicazione di scienze e tecnologie allo studio e alla conservazione del patrimonio culturale, del quale Italia ed Egitto sono particolarmente ricchi. Gli studenti dell'ateneo catanese hanno incontrato vertici e colleghi della Facoltà di Scienze della Helwan University (Cairo) nella sede della stessa università. In un incontro organizzato presso il Centro Archeologico Italiano dell'Istituto Italiano di Cultura, i giovani inoltre hanno avuto l'opportunità di conoscere studenti e un docente dell'Engineering Center for Archaeology and Environment (Ecae) della Cairo University. Gli studenti italiani ed egiziani hanno descritto i rispettivi corsi di studio e condiviso le proprie esperienze di ricerca. "L'incontro ha messo in luce come il confronto tra diverse realtà accademiche possa favorire l'integrazione tra le culture, nell'ottica comune della scienza come strumento di condivisione e della cura del patrimonio culturale come via da percorrere insieme per la conservazione dell'identità storica", ha sottolineato un partecipante. (ANSAmed).