Acqua: Italia protagonista sviluppo con progetto Prima 500 milioni di finanziamenti in 7 anni

(ANSAmed) - MILANO, 19 GIU - L'Italia è al centro di uno dei più ambiziosi programmi di cooperazione scientifica e ricerca congiunta dell'area del Mediterraneo, 'Prima', che ha un budget di 500 milioni di euro finanziati da 19 Paesi in sette anni per il settore acqua e agroalimentare. Il programma è stato presentato a Milano nel corso di un convegno promosso dal Milan Center for Food Law and Policy, che porta avanti l'eredità immateriale di Expo 2015.



L'Italia "è leader di questo programma - ha sottolineato Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima - che ha come obiettivo quello di portare innovazione, cooperazione tra Paesi europei e del Mediterraneo su temi come il food e l'utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. C'è una forte componente della diplomazia scientifica per aiutare lo sviluppo economico dei Paesi, per promuovere lo sviluppo imprenditoriale, anche per impattare sulla riduzione delle migrazioni forzate, per la pace sociale e il benessere". Il Mediterraneo "deve diventare sempre più un'occasione di sviluppo e di crescita - ha aggiunto Fabrizio Nicoletti, Direttore Centrale per l'innovazione e la ricerca Sistema Paese -. Solo risolvendo alla radice i problemi delle popolazioni che soffrono riusciremo ad aiutare tutti quanti noi".



Il Milan Center for Food Law and Policy organizzerà a Milano, il 19 e 20 ottobre, il secondo forum internazionale dedicato all'acqua: "La prospettiva del Milan Center è quella di fare network - ha spiegato il presidente Livia Pomodoro - anche perché si stanno avvicinando le date entro cui dobbiamo dare delle risposte, anche all'Onu".(ANSAmed).