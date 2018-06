Eau, nei prossimi mesi invieranno primo astronauta su ISS Intesa storica prevede invio su Stazione Spaziale Internazionale

(ANSAmed) - DUBAI, 20 GIU - Nei prossimi mesi il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti metterà piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. A darne oggi l'annuncio è stato lo sheikh Mohammed bin Rashid, primo ministro degli Emirati Arabi e governatore di Dubai. ''Gli Emirati Arabi Uniti - ha fatto sapere via Twitter - hanno firmato oggi un accordo storico per inviare nei prossimi mesi il primo astronauta degli Emirati alla Stazione Spaziale Internazionale''. ''La nostra visione di sviluppare il settore spaziale nazionale, iniziata 12 anni fa, sta iniziando a dare i suoi frutti'', ha commentato soddisfatto. Sin dall'inizio del progetto di sviluppo del settore aerospaziale, ricorda il sito del quotidiano The National, più di 4.000 persone hanno fatto domanda per prendere parte al programma di addestramento degli astronauti. Attualmente i Paesi presenti nella Stazione sono Stati Uniti, Russia, Giappone e Canada, oltre all'Agenzia spaziale europea che rappresenta altre 13 nazioni. (ANSAmed).