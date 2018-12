Giordania: lanciato primo satellite per ricerche e turismo JY1-Sat è stato realizzato da 18 studenti di ingegneria

(ANSAmed) - AMMAN, 4 DIC - La Giordania ha lanciato il suo primo satellite nello spazio che punta alla ricerca e alla promozione del Paese grazie alla trasmissione di immagini del Regno in tutto il mondo, come ha annunciato il principe Hussein, figlio di Re Abdullah Il piccolo satellite si chiama JY1-Sat ed è di forma cubica.



Il lancio sarà celebrato dal principe con un messaggio che è stato registrato e verrà trasmesso proprio attraverso il satellite. "Il lancio - si legge nella nota del governo giordano - prima di tutto mira a implementare gli obiettivi della ricerca del Paese, ma anche per promuovere il turismo in Giordania trasmettendo le immagini dei nostri siti turistici e dei beni culturali". Il satellite è stato disegnato e realizzato da 18 giovani studenti di ingegneria con il sostegno di cinque accademici in vari campi dell'ingegneria, provenienti dagli atenei del Paese. Una app verrà presto lanciata per permettere a chi usa il satellite di tracciarlo e comunicare con i suoi computer.



(ANSAmed).