Tecnologia: al via il 'Tunisia Digital Summit 2019' Il 2-3 aprile, attesi 1.000 tra imprenditori, studenti, esperti

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - Tutto pronto per la terza edizione del 'Tunisia Digital Summit 2019', che si terrà a Tunisi il 2 e 3 aprile prossimi. 1.000 gli imprenditori, gli startupper, gli studenti e gli specialisti di nuove tecnologie attesi all'evento tecnologico dell'anno in Tunisia, ha annunciato in conferenza stampa l'organizzatore dell'evento e presidente di 'Tunisie Place' de Marché' (Tpm) Skander Haddar, precisando che si tratta di un'occasione unica "di incontro di tutti gli attori dell'economia digitale in Tunisia". Attraverso vari keynote e panel guidati da circa 60 esperti di fama internazionale, il Tunisia Digital Summit affronterà i temi strategici della gestione digitale, come l'esperienza del cliente, il marketing omnicanale (contatti avviati da clienti o contatti istituzionali), la trasformazione delle risorse umane, l'agilità e la gestione dei cambiamenti. Durante l'evento verranno presi in considerazione anche le principali tendenze tecnologiche come il cognitive computing, la tecnologia di trasmissione e archiviazione, IoT (Internet of Things), l'Intelligent Cloud, e la cybersecurity.



"In un approccio verticale e settoriale, il Summit digitale della Tunisia farà luce sui principali impatti della trasformazione nei settori retail, bancario, creativo, digitale e 4.0, attraverso workshop dedicati guidati da esperti del settore", ha aggiunto Haddar.



L'evento sarà anche un'opportunità per promuovere B2B NETWORKING, una rete per avvicinare agenzie e professionisti digitali ai propri clienti e partner. (ANSAmed).