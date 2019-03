Italia-Libano: Cnr,al via seconda fase cooperazione con Cnrs Cerimonia a Beirut per il progetto Cana sulla ricerca marina

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 MAR - Si è tenuta oggi a Beirut presso il Consiglio nazionale libanese per la ricerca scientifica (Cnrs) una conferenza internazionale in occasione del decimo anniversario della donazione da parte dell'Italia della nave da ricerca "Cana-Cnrs". L'occasione è servita per lanciare la seconda fase dell'accordo di cooperazione fra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano (Cnr) e il Cnrs libanese. In un comunicato dello stesso Cnr italiano si riferisce che alla cerimonia di Beirut sono intervenuti l'ex premier libanese Fouad Siniora, in rappresentanza dell'attuale premier Saad Hariri, l'ambasciatore d'Italia in Libano Massimo Marotti, il presidente del Cnr Massimo Inguscio, e il presidente del Cnrs libanese Mouin Hamze.



"La nave da ricerca Cana, oltre a essere una infrastruttura scientifica di grande rilievo, è il simbolo visibile e tangibile di un'amichevole e fruttuosa cooperazione scientifica tra l'Italia e il Libano e tra i due enti di ricerca, che prosegue da più di 20 anni", ha affermato Inguscio.



Il Cnr ricorda che l'attività della nave Cana "rientra in un progetto italo-libanese dal respiro più ampio, basato sui principi di partenariato collaborativo mutuale", finanziato nel 2009 e nel 2015 dal governo italiano. Come si legge nel comunicato, l'obiettivo del progetto è di preparare le linee guida per una politica marittimo-costiera che sostenga la ricerca marina e ambientale nei settori della batimetria, dell'idrobiologia e dell'idrologia, delle risorse marine e dell'inquinamento costiero. Dal canto suo, l'ambasciatore Marotti ha sottolineato come "la cooperazione italiana attua iniziative che accelerano l'acquisizione di capacità utili per migliorare uno sviluppo sostenibile in Libano". In tal senso, ha aggiunto Marotti, "la nave Cana aiuta a proteggere l'ambiente e contribuisce al miglioramento della conoscenza degli ecosistemi marittimi, necessaria per promuovere una corretta gestione costiera".(ANSAmed).