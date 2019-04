Bosnia: prima Giornata della Ricerca italiana nel mondo Il 15 aprile a Tuzla, in 500/mo morte Leonardo da Vinci

(ANSAmed) - SARAJEVO, 1 APR - Su iniziativa dell'Ambasciata d'Italia a Sarajevo, lunedì 15 aprile, data in cui ricorre il 500mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, si svolgerà a Tuzla la I Giornata della Ricerca Italiana nel mondo. L'evento è organizzato dall'Ambasciata in collaborazione con la Facoltà di Scienze Naturali e di Matematica dell'Università di Tuzla, nell'ambito di una rassegna promossa dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano per diffondere i benefici della ricerca scientifica e valorizzare l'eccellenza di studiosi e ricercatori italiani.



L'evento sarà aperto dall'inaugurazione, presso la Facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Tuzla, di una mostra su Enrico Fermi ed altri celebri ricercatori italiani, con il saluto ai partecipanti da parte dell'Ambasciatore Nicola Minasi e della Rettore dell'Università di Tuzla, Nermina Hadžigrahić.



Successivamente, presso il Rettorato avrà luogo un seminario divulgativo per presentare le attività scientifiche condotte dall'Università di Tuzla, e le opportunità di cooperazione in relazione all'esperienza italiana. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico.



Oltre ai Docenti dell'Università e ad esperti locali, su invito dell'Ambasciata interverranno il Prof. Salvatore Capozziello, Docente dell'Università Federico II di Napoli ed esponente della Sezione napoletana del prestigioso Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e il Dott. Fabio Mazzolini di Elettra - "AREA Science Park" di Trieste, Ente pubblico italiano di ricerca che sviluppa metodologie di innovazione e gestisce il Parco Scientifico e Tecnologico multisettoriale di Trieste.



Il dibattito permetterà di presentare il progetto della Cooperazione italiana sulla conservazione e la valorizzazione turistica del Parco Naturale di Konjuh, esempio concreto dell'impatto della ricerca sulla vita dei cittadini. Il progetto mostra anche le potenzialità della collaborazione tra Italia e Bosnia-Erzegovina, in virtù del coinvolgimento di alcuni studenti dell'Università di Tuzla, che racconteranno la propria esperienza, nelle attività di mappatura della flora e della fauna del parco nell'ambito di un accordo tra l'Università e la ONG italiana CISP, responsabile dell'attuazione del progetto.



L'evento offrirà quindi l'occasione di celebrare la memoria del Presidente del CISP, Paolo Dieci, scomparso nel recente disastro aereo dell'Ethiopia Airlines. (ANSAmed)