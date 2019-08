Primo astronauta Eau offrirà cena tipica nello spazio Cosmonauti assaggeranno piatti tradizionali sulla Iss

(ANSAmed) - Napoli, 6 ago - Una cena a base di piatti tradizionali degli Emirati Arabi Uniti nello spazio. E' questo l'evento previsto per fine settembre quando il primo astronauta emiratino, Hazzaa Al Mansoori, offrirà una cena con i piatto del suo Paese ai colleghi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo ha annunciato, riporta il Gulf News, l'agenzia spaziale degli Eau, il "Mohammed bin Rashid Space Centre" (MBRSC) confermando anche che Al Mansoori durante la cena sarà vestito con gli abiti tradizionali degli emirati. L'astronauta arriverà sulla stazione spaziale il 25 settembre e vi resterà otto giorni. Nel corso della cena tipica offrirà ai compagni di viaggio degli altri Paesi tre piatti: madrooba (una zuppa a base di pollo bollito), saloona (una sorta di spezzatino di carne) e il balaleet, un dolce tipico. "Sarà la prima volta - ha annunciato l'agenzia spaziale emiratina - cche la cucina araba, e in particolare della del Golfo, verrà degustata nello spazio, in un ambiente a gravità zero". Il cibo ha fatto parte della preparazione di Al Mansoori prima di andare sulla Stazione Internazionale. Nelle esercitazioni, infatti, era previsto che lui e Sultan Al Neyadi, l'astronauta di riserva degli Emirati, assaggiassero oltre 200 diversi piatti di cucina halal per organizzare i piatti che avrebbero poi mangiato nello spazio. "I pasti degli astronauti - ha spiegato Al Mansoori - sono preparati secondo caratteristiche specifiche peer fornire una nutrizione bilanciata ma devono essere anche facili da trasportare, conservare e usare in un ambiente senza gravità. Questi cibi vengono preparati a temperature altissime per consentire una conservazione a lungo termine. Durante l'addestramento abbiamo valutato circa 200 piatti dandone una valutazione da 1 a 9. Abbiamo assaggiato i cibi halal preparati per lo spazio, ma il gusto cambia rispetto al cibo che mangiamo sulla Terra. Sono onorato di essere il primo astronauta degli Emirati e di organizzare una serata del nostro cibo a bordo della Stazione per promuovere la cultura del mio Paese di cui vado fiero e di condividere dei piatti deliziosi che sono sicuro i miei colleghi apprezzeranno". </NOTAG></TEXTPLAIN></ROOT>