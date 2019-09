Francia: verso riconoscimento 'utero in affitto' all'estero La cosiddetta Gpa, gestazione per altrui

(ANSAmed) - PARIGI, 10 SET - La Francia si appresta a riconoscere la filiazione dei bambini nati all'estero da Gestazione per altrui, la cosiddetta Gpa o 'utero in affitto'.



La misura, rivela questa mattina France Info, dovrebbe entrare in vigore nelle "prossime settimane" grazie a una circolare del governo di Parigi, precisa France Info.(ANSAmed).