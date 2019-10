Italia-Turchia: oggi ad Ankara il primo Innovation Day Amb. Gaiani: 'Rafforzare cooperazione scientifica e tecnologica'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 1 OTT - Si tiene oggi ad Ankara il primo 'Innovation day tra Italia e Turchia', organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Turchia in collaborazione con l'ente turco per la ricerca Tubitak. Al convegno, che si svolge presso la sede di Tubitak, partecipano l'Ambasciatore d'Italia in Turchia, Massimo Gaiani, il viceministro turco per l'Industria e la Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, e il presidente di Tubitak, Hasan Mandal, insieme a rappresentanti del nostro ministero degli Esteri, del Cnr e dell'Agenzia spaziale italiana. Nel corso della conferenza, i responsabili delle attività di ricerca e sviluppo di alcune tra le maggiori aziende italiane operanti in Turchia esporranno le proprie esperienze sotto il profilo dell'innovazione tecnologica. Verranno inoltre presentati alcuni casi di successo di start-up nate nell'ambito del Teknopark dell'Università tecnica del Medio Oriente di Ankara (Metu). Un panel sarà inoltre dedicato alla ricerca scientifica e ai progetti in corso tra le università e gli enti di ricerca dei due Paesi. "L'innovazione scientifica e tecnologica rappresenta un terreno sul quale la cooperazione bilaterale deve essere rafforzata, in una logica di partnership. L'obiettivo del primo Innovation day tra Italia e Turchia è far conoscere e valorizzare l'eccellenza italiana nel campo della ricerca, fornendo un'occasione di incontro e collaborazione tra realtà di avanguardia dei due Paesi", ha spiegato l'ambasciatore Gaiani.



(ANSAmed).



YLL