Musicoterapia in ospedali Tunisia grazie a Onlus O.R.S.A

TUNISI - Sviluppare un percorso di attività di musicoterapia scientifica e altre attività complesse volte al benessere di tutti i malati, in fase pediatrica e adulta. Questo l'obiettivo di un accordo firmato recentemente a Tunisi dall'associazione O.R.S.A. e il ministero della Salute tunisino in cui si prevede l'implementazione del Progetto MiR (Musicoterapia in radioterapia) di cui O.R.S.A. è promotore, in tutti gli ospedali della Tunisia. Lo ha reso noto all'ANSA la d.ssa Alba Cavallaro, ideatrice del progetto, autrice e copyright della musicoterapia scientifica e presidente dell'associazione O.R.S.A., precisando che tale progetto si sta sviluppando anche in Italia.

Per quanto riguarda la Tunisia, aggiunge Cavallaro, il progetto MiR, che vede coinvolti sotto la sua supervisione i dottori Gianluca Taddei, Giulia Cavallaro, la prof.ssa Rossella Trenti, il dr Najoua Trabelsi, la prof.ssa Chiraz Nars, Mounira Sassi vedrà la sua applicazione inizialmente presso l'Institut Salah Azaiz di Tunisi. Oltre a MiR, l'Associazione O.R.S.A. promuove in Tunisia il progetto di filantropia "Donations MiR" in convenzione con la Asl di Frosinone e con l'Institut Salah Azaiz di Tunisi per donare ai bambini ospedalizzati un peluche, grazie anche al sostegno della compagnia aerea Tunisair. "Si tratta di un progetto di beneficenza per i bambini che si trovano in un momento difficile della propria vita, in ospedale presso i distretti della Asl della Provincia di Frosinone e dell'Institut Salah Azaiz di Tunisi (radioterapia), che consiste nel portargli in dono dei peluche", conclude Cavallaro.