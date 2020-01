Tlc e start-up in vetrina a Elgazala Tecnhopark in Tunisia

TUNISI - Riunire portatori di idee innovative, start-up e pmi per attirare gli investitori, garantendo così lo scambio e l'interazione diretta con i visitatori e i vari partecipanti. Questo l'obiettivo della prima edizione di 'Smart Tunisian Technoparks Demo Day' in programma il prossimo 6 febbraio 2020, nell'area conferenze del 'Elgazala Technopark' e organizzata dalla nuova società di gestione del tecnopolo di Elgazala, (nei pressi di Tunisi), ovvero Smart Tunisian Technoparks, uno dei principali attori del settore ICT in Tunisia. 'S2T DEMO DAY 2020', mira a supportare le aziende e le start-up in un ambiente altamente competitivo attraverso le opportunità commerciali che verranno offerte loro dopo la presentazione dei loro prodotti innovativi in connessione con diversi settori economici (sanità elettronica, agricoltura intelligente, e-education, Fintech, greentech, cybersecurity, Ai). L'evento, si legge in una nota degli organizzatori, sarà d'ora in poi il punto d'incontro chiave tra le aziende e gli investitori di Technopark, facilitando l'incontro tra domanda e offerta tecnologica. Una sessione di presentazione consentirà alle migliori aziende selezionate di presentare i loro progetti, prodotti e soluzioni digitali a un vasto pubblico. Uno spazio Demo sarà dedicato a portatori di idee, start-up e aziende per presentare i loro prodotti, servizi e discutere opportunità di business, collaborazione e finanziamento con grandi aziende, istituti di credito e istituti finanziari.