Notte europea ricercatori, selezionato progetto Tunisia Green Night coinvolge diversi partner

(ANSAmed) - TUNISI, 29 APR - Il progetto "Tunisian Researchers' and Citizens' Green Deal" [Green Night] è stato selezionato nell'ambito della Notte europea dei ricercatori', un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. Lo rende noto la pagina di Horizon 2020 Tunisia, precisando che il processo di scelta è stato molto selettivo. La realizzazione del progetto è stata coordinata dal ministero tunisino dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica - Unità di gestione del programma europeo R&I Horizon 2020, con i partner associati, vale a dire l'Agenzia nazionale per la promozione della ricerca scientifica (Anpr), l'associazione Research in Action (React), l'Associazione per la ricerca scientifica e l'innovazione nell'informatica, l'Associazione Associazione Jeunes Sciences e Associazione di ricerca scientifica e innovazione in informatica (Arsii), la Città delle Scienze di Tunisi (Cst), il Palazzo delle scienze di Monastir (Psm) e il Villaggio delle Scienze di Tataouine (Vst). Tutti questi partner hanno dimostrato impegno, dedizione e professionalità, si legge nella nota. Il programma di ricerca e innovazione di HORIZON 2020 è coordinato dall'unità di gestione responsabile del programma europeo presso il ministero dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica. È un'opportunità di finanziamento nella ricerca scientifica e nell'innovazione, che promuove un rafforzamento strategico su scala internazionale. La Tunisia gode dello status di "partner associato" del programma di ricerca e innovazione HORIZON 2020 da dicembre 2015. È il più grande programma dell'Ue per la ricerca e l'innovazione del valore di 80 miliardi di dollari. (ANSAmed)