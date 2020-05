Agenzia farmaco Francia vuole fermare test clorochina 'Per precauzione, in attesa di nuova valutazione globale'

(ANSAmed) - PARIGI, 26 MAG - L'agenzia francese del farmaco (Ansm) intende sospendere i test clinici a base di idroclorochina in Francia, "in attesa di una nuova valutazione globale rischi/benefici di questa molecola nei test clinici".



Secondo quanto riferito dall'organismo citato da BFM-TV, sono in totale 16 i test clinici di questo tipo lanciati Oltralpe dall'inizio dell'epidemia da Covid-19.



L'Agenzia francese del farmaco ha annunciato, in particolare, l'"avvio" della procedura di sospensione, a titolo "precauzionale", di nuovi test clinici su futuri pazienti per valutare l'idroclorochina nel trattamento da Covid-19. Una decisione che segue la pubblicazione di uno studio sfavorevole rispetto all'uso dell'antimalarico pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). La sospensione riguarda solo i test futuri. "I pazienti già in corso di trattamento nel quadro dei test clinici a base di idroclorochina potranno proseguire fino alla fine del protocollo", precisa l'Agenzia francese del Farmaco.(ANSAmed).