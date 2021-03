Expo Dubai: Italia a difesa dell'acqua tra ricerca e imprese Da protezione barriera corallina a trattamento acque reflue

(ANSAmed) - ROMA, 23 MAR - "Abbiamo molti problemi ma anche molte soluzioni", dice il delegato per Expo 2020 Dubai, Paolo Galli, professore di Ecologia dell'Università di Milano-Bicocca, all'evento globale pre-Expo Water in occasione della Giornata internazionale dell'acqua. Ed è proprio sulle soluzioni che si concentrano gli interventi sulla pagina Facebook del Commissariato. Galli racconta il progetto sulla barriera corallina in collaborazione con il governo delle Maldive e afferma: "durante Expo 2020 insegneremo alle persone a gestire la barriera corallina e come è possibile ripristinarne le condizioni".



Un'altra soluzione presentata all'evento del Padiglione Italia viene da Snam e riguarda il trattamento delle acque reflue dei fertilizzanti per decomporre i loro contaminanti in elementi innocui e, al tempo stesso, "a consumare meno sostanze chimiche e produrre meno rifiuti rispetto ai processi convenzionali", come spiega l'Head of Commercial and Tendering - New Energies - Onshore Unit, Paolo Carrera. Mentre Marine Energy Project Manager di Eni, Andrea Alessi, racconta i progetti sull'energia del moto ondoso e Ferrarelle presenta il suo impegno per la tutela dell'acqua. Altri approfondimenti riguardano il mondo della ricerca scientifica con il professore associato di Idraulica del Politecnico di Torino, Costantino Manes, che descrive uno studio delle migrazioni dei pesci e Sergio Vitale dell'IRBIM-CNR, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche che parla della pesca dei crostacei con le reti a strascico in Sicilia. Interviene anche il Coordinatore Commissione per Expo 2020 Dubai del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Francesco Greco, che illustra il lavoro del CNF per un documento, da presentare a Dubai, "nel quale la comunità internazionale si impegna a condividere le risorse e le tecnologie per far sì che in ogni regione del mondo possa giungere a ogni essere umano ogni giorno l'acqua potabile".(ANSAmed).