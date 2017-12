Calcio, Dubai Conference su sport e finanza, c'è anche Totti

NAPOLI - C'è anche Francesco Totti tra le stelle del calcio "dietro la scrivania" che discuteranno oggi e domani a Dubai degli scenari finanziari, oltre che sportivi, del calcio alla 12ma edzione della Dubai International Sports Conference. L'ex stella della Roma, che da quest'anno è nei ruoli dirigenziali del club giallorosso, è tra gli ospiti più attesi della manifestazione alla quale partecipano i vertici del calcio mondiale, a partire dal presidente della Fifa Gianni Infantino e a Diego Armando Maradona, oltre all'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone.

Il tema scelto quest'anno per la conferenza che si tiene al Madinat Jumeirah è "Investimenti moderni nel calcio", e spazierà dalle scelte di gruppi imprenditoriali e fondi nell'investimento in squadre di calcio fino al ricco mercato globale dei diritti televisivi.

Tra gli altri ospiti, previsti anche gli interventi di Marcello Lippi, Fabio Capello e del presidente degli arbitri della Fifa Pierluigi Collina. I dibattiti saranno aperti dal presidente della Liga, la Lega calcio spagnola, Javier Tebas Medrano e dal direttore generale della Serie A italiana Marco Brunelli che discuteranno di "Best Practice nei campionati professionistici", mentre il panel "Investire nei settori givoanili" sarà tenuto da Simeone e Capello, insieme al ct dell'Egitto Hector Cuper. "L'impatto economico del calcio" sarà invece il tema della sessione con l'amministratore delegato del Manchester City Ferran Soriano, il vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev e dall'ad della Roma Umberto Gandini. Si parlerà anche di var, infine, nella discussione su "Tecnologia e sviluppo del calcio" cn Collina e l'arbitro tedesco Felix Brych.

Tra gli eventi a margine della due giorni anche l'asta "Incontra Ronaldo", in cu saranno messi in palio biglietti vip per una partita del Real Madrid con la possibilità, alla fine, di incontrare l'asso portoghese: il ricavato andrà a sostenere gli interventi di solidarietà di "Dubai Cares". Nel corso della due giorni si tiene anche l'ottava edizione del Globe Soccer Awards, che distribuirà premi per l'anno in via di conclusione. (ANSAmed).