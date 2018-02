Giochi Mediterraneo, Spagna potrebbe non dare visti a Kosovo Madrid non riconosce paese balcanico, ma Cio l'ha accreditato

(ANSAmed) - MADRID, 16 FEB - La Spagna potrebbe impedire la presenza di sportivi kosovari ai Giochi del Mediterraneo, in programma dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona, perché non ha ancora confermato se concederà loro i visti. E' quanto ha assicurato il direttore aggiunto del Comitato Olimpico internazionale (Cio), Pere Miró, citato dalla radio catalana Rac1. Il Cio ha accreditato il comitato olimpico del paese balcanico, che invece la Spagna non riconosce come Stato. Sono 26 i Paesi iscritti ai Giochi del Mediterraneo, fra i cui organizzatori figura anche il Consiglio Superiore dello Sport, che dipende dal governo spagnolo. Il Cio ha inviato due lettere all'esecutivo di Mariano Rajoy in cui chiedeva di sapere se i visti della delegazione kosovara fossero stati inviati, ma senza ricevere risposte. "E' preoccupante, perché c'è una risoluzione dell'Onu che difende l'autonomia dello sport", ha osservato Pere Miró, nel prevedere che un eventuale rifiuto aprirebbe un conflitto diplomatico. Il direttore ha ricordato che l'organismo olimpico non ha mai avuto problemi con nessuno Stato, "nonostante ci siano paesi senza relazioni diplomatiche". "La Russia non riconosce il Kosovo, ma gli ha permesso di partecipare ai Giochi di Inverno", ha concluso.



