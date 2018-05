Atletica: Doha, Diamond League prove generali Mondiali 2019

Napoli - Parte venerdì da Doha la Diamond Leage 2018, la vetrina più glamour e ricca di premi dell'atletica internazionale. Al Qatar Sports Club, lo stadio da 15.000 posti della capitale qatariota, le stelle dell'atletica mondiale cominciano la stagione di 14 grandi meeting che si concluderà il 1 agosto a Bruxelles. Doha scalda i motori anche dal punto di vista dell'organizzazione, in vista del grande appuntamento del 2019, quando ospiterà per la prima volta nella storia i campionato del mondo di atletica. Tra le stelle attese, anche quella di casa, il campione del mondo del salto in lungo Mutaz Barshim, che ha chiuso la scorsa stagione imbattuto e vuole proseguire la sua striscia vincente, segnando il bis iridato l'anno prossimo proprio in Qatar. "Lo scorso anno - ha detto Barhim in dichiarazioni sul sito della manifestazione - è stato incredibile per me, è stata la stagione perfetta. Ma io tendo sempre a cercare quello che non ho vinto per trovare nuove motivazioni e ho acora tanta fame di successi.



Ovviamente il sogno è l'oro olimpico nel 2020, ma prima viene l'obiettivo di vincere i Mondiali l'anno prossimo qui a Doha, nella mia città". Ma a Doha ci sarà un folto gruppo di campioni tra cui l'iridata degli 800 metri Caster Semenya, che dovrà difendersi dall'emergente marocchina Rababe Arafi, mentre l'ampia comunità greca del Qatar è pronta a sostenere la campionessa olimpica e mondiale in carica Katerina Stefanidi che deve difendere il suo dominio nel salto con l'asta dall'attacco della statunitense Sandi Morris. (ANSAmed).