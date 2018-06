Mondiali: c'è il Ramadan, la Tunisia si allena all'alba Domani sera c'è l'amichevole contro la Spagna a Krasnodar

(ANSAmed) - ROMA, 8 GIU - Il Ramadan, che scade proprio nel giorno della partita inaugurale del Mondiale in Russia (14 giugno), condiziona le abitudini delle Nazionali i cui calciatori appartengono alla religione musulmana. E' il caso della Tunisia, che domani disputerà l'ultima amichevole pre-Mondiale contro la Spagna (alle 20,45, nello stadio di Krasnodar). La squadra tunisina, proprio a causa del Ramadan, ha deciso di allenarsi all'alba, nel rispetto del digiuno che si chiude al tramonto. In questi giorni, a Krasnodar, il sole tramonta intorno alle 20,10 (ora locale). E' prevedibile che, dopo l'amichevole di domani sera, i giocatori della Tunisia possano rifocillarsi: bisognerà vedere in quali condizioni - visto il digiuno per l'intera giornata - scenderanno in campo contro la 'Roja' di Lopetegui. (ANSAmed).