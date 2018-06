Mondiali: oggi esordio 'Aquile Cartagine' contro Inghilterra

TUNISI - C'è molta attesa in Tunisia per la prima partita della nazionale di calcio ai Mondiali di Russia 2018, in campo stasera contro l'Inghilterra a Volgograd nel gruppo G. Alle 19 ora locale tutta la nazione si fermerà, incollata ai televisori per seguire le gesta delle 'Aquile di Cartagine', nei caffè, bar e a casa. Qualche migliaio di supporter è già volato in Russia la settimana scorsa, secondo quanto dichiarato dall'ambasciata tunisina a Mosca. Molte anche le scommesse sui vari siti di gioco online. Russia 2018 è la quinta partecipazione alla fase finale di un Mondiale per la Tunisia. L'unico successo tunisino risale ai Mondiali '78 in Argentina (3-1 al Messico), prima nazionale africana in assoluto a vincere una partita in coppa del mondo.

L'ultima apparizione delle 'Aquile' risale invece a Germania 2006. In precedenza altre due qualificazioni consecutive, ma dopo il Mondiale tedesco una pausa lunga dodici anni. Ora la Tunisia è pronta per giocarsi di nuovo una Coppa del mondo anche se in un girone difficile: è infatti inserita nel gruppo G con Inghilterra, Belgio e Panama. Commissario tecnico della nazionale della Tunisia è un allenatore con grande esperienza nel calcio tunisino e arabo, Nabil Maaloul, che ha anche vestito la maglia della nazionale da calciatore. "Siamo pronti per la partita, affronteremo una delle migliori squadre di questo torneo", ha detto." Non va dimenticato - ha proseguito - che tutti i giocatori inglesi giocano in Premier League, questo è positivo per la loro Nazionale, garantisce loro grande qualità. La nostra è una buona generazione di giocatori, l'obiettivo è di raggiungere i quarti di finale perché abbiamo giocato ad alto livello nelle partite amichevoli". La partecipazione a Russia 2018 rappresenta per la Tunisia un'importante vetrina in grado di promuovere l'intera nazione, approfittando anche della straordinaria copertura mediatica dedicata a questo attesissimo evento sportivo.