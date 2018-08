Calcio: Egitto e Algeria cambiano ct, ecco Aguirre e Belmadi Per entrambi obiettivo Coppa d'Africa e poi Mondiali 2022

(ANSAmed) - NAPOLI, 3 AGO - E' il messicano Javier Aguirre il tecnico scelto dall'Egitto per rilanciare la nazionale dopo la figuraccia ai Mondiali. La nazionale egiziana era arrivata in Russia tra le possibili sorprese del torneo e invece ha collezionato tre sconfitte su tre partite contro Uruguay, Russia e Arabia Saudita, tornandosene subito a casa. Congedato il ct argentino Hector Cuper, l'Egitto si affida ora al tecnico messicano che ha allenato anche la nazionale del suo Paese e il Giappone, mentre la sua ultima esperienza in panchina è stata negli Emirati Arabi, alla guida dell'Al Whada dal 20115 al 2017. Aguirre ha firmato un contratto di quattro anni e dovrà puntare a qualificare la nazionale alla Coppa d'Africa del prossimo anno in Camerun, ma, soprattutto, ai Mondiali del 2022 in Qatar: un obiettivo forte, tanto che nel suo contratto c'è un bonus di mezzo milione di dollari in caso di qualificazione Mondiale. "Ho vent'anni di carriera alle spalle - ha commentato Aguirre - e ho allenato in quattro edizioni dei Mondiali. Questa è la mia prima esperienza in Africa e sono pronto alla grande sfida". Nuovo commissario tecnico anche per l'Algeria, che riparte dal tonfo nelle qualificazioni che l'hanno lasciata fuori dai Mondiali in Russia. La federazione ha voluto puntare su un tecnico algerino, scegliendo Djamel Belmadi con un contratto di quattro anni, che succede a Rabah Madjer. Belmandi, 42 anni, è un ex nazionale algerino ed è stato anche capitano della squadra alla Coppa d'Africa del 2004. L'ex centrocampista ha esperienza in campo in Europa con Manchester City e Southampton e dovrà provare a mettere insieme i cocci della nazionale che ha cambiato sei allenatori negli ultimi due anni. La prima sfida anche per lui è la qualificazione alla Coppa d'Africa: l'Algeria esordisce a inizio settembre contro il Gambia. (ANSAmed).