Tunisia:al via Rallye Alyssa, al volante solo donne Percorso attraversa una varietà di siti storici

(ANSAmed) - TUNISI, 14 DIC - Le strade della Tunisia saranno il teatro dal 28 dicembre al 3 gennaio prossimo della 5/a edizione del Rallye Alyssa-Trophée Shell Fuel Save, evento sportivo-ludico all'insegna della promozione turistica, che vedrà alla guida delle auto da corsa esclusivamente piloti donna.



Il percorso di questa edizione, che ha il patrocinio tra gli altri dell'Ufficio del Turismo tunisino, si snoda su un tracciato di circa 1000 km divisi in tre tappe cronometrate e due di collegamento, tutte con partenza ed arrivo ad Yasmine-Hammamet.



Una trentina gli equipaggi provenienti da ogni parte del mondo e novità di questa edizione la partecipazione della motociclista tunisina, Yossra Arfaoui, che a bordo della sua due ruote cercherà di percorrere l'intero percorso della competizione. L'evento rientra tra gli eventi turistici di maggior richiamo per il fine anno in Tunisia.



Le auto da rallye infatti faranno il tour della penisola del Cap Bon, a nord della Tunisia e del Sahel attraversando i principali siti archeologici che raccontano la storia dalla Tunisia romana. (ANSAmed).