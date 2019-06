Vela: a Marsiglia antipasto olimpico con le finali Mondiali Da oggi 325 velisti da 40 Paesi si sfidano a Roucas-Blanc

(ANSAmed) - NAPOLI, 4 GIU - Ci sono 325 velisti da 40 Paesi in acqua a Marsiglia per le finali del Campionato Mondiale di vela organizzato dalla federazione internazionale. Le Hempel World Cup Series Final si svolgono da oggi al 9 giugno nel campo di regata marsigliese che nel 2024 ospiterà le gare di vela delle Olimpiadi di Parigi e vede i campioni del vento in gara in dieci discipline olimpiche per decretare i vincitori al termine del campionato partito nel settembre 2018 a Enoshima, in Giappone, per poi proseguire nelle tappe di Miami e Genova. Lo spettacolo sarà offerto in acqua dalle regate di windsurf con la favoritissima olandese Lilian de Geus che tenterà di prendersi l'oro perso lo scorso anno per un solo punto di svantaggio sull'israeliana Noga Geller, mentre in campo maschile la sfida sarà tutta con i francesi guidati dal campione in carica Pierre Le Coq, ancora una volta favorito. Per l'Italia grandi attese nella categoria Nacra 17 che vede Ruggero Tita e Caterina Banti al primo posto della classifica e devono guardarsi dal team inglese di John Gimson e Anna Burnet e dai quattro equipaggi francesi, oltre che dai campioni olimpici a Rio 2016, gli argentini Santiago Lange e Cecilia Carranza Saroli. Per i piccoli e veloci 470 gli equipaggi in acqua saranno 29 per gli uomini e 25 per le donne he vedono la sfida annunciata tra le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz, campionesse europee, e le inglesi Hannah Mills e Eilidh McIntyre, mentre tra gli uomini i favoriti sono gli australiani Mat Belcher e Wil Ryan a cui lanciano la sfida anche le due barche italiane con i tam di Matteo Capurro e Matteo Puppo e quello di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò. Per la prima volta nelle World Cup Series 2019 ci saranno in regata anche i Kiteboard con 24 atleti a contendersi il titolo. Le regate si svolgeranno nello stadio del mare di Roucas-Blanc, nella zona est di Marsiglia dove è stato allestito anche un grande villaggio per gli spettatori con simulatori di regate oltre a barche per seguire dal mare le spettacolari sfide in acqua. (ANSAmed).