Vele senza Frontiere,da Sicilia a Africa per simbolico ponte Dal 19 al 29/6 torna Eurafrica Cup, da Mazara a Yasmine Hammamet

(ANSAmed) - ROMA, 17 GIU - Torna per il terzo anno consecutivo l'appuntamento con "Eurafrica Cup 2019 - Vele senza Frontiere": manifestazione velica che congiunge idealmente le coste italiane della Sicilia con l'Africa. L'evento, che ha ottenuto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi, delle Città di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara e dell'Ente Parco Selinunte - Cave di Cusa, si svolgerà dal 19 al 29 giugno con partenza delle imbarcazioni da Mazara del Vallo e arrivo a Yasmine Hammamet e successivo ritorno. "La nostra città - ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione - è orgogliosa di poter patrocinare tale manifestazione. Vogliamo che Mazara del Vallo diventi il 'nord' dell'area mediterranea e, come la stella polare per i naviganti, possa contribuire insieme a tutta la Sicilia a divenire riferimento per il pieno e sostanziale sviluppo dell'intera zona. L'Europa e l'Africa, divise da poche miglia di mare, verranno idealmente unite da un simbolico ponte, utilizzando lo sport quale straordinario strumento per​ portare avanti messaggi di pace, di cooperazione e fratellanza". Nel corso della conferenza stampa, svoltasi al Mahara Hotel e alla quale hanno partecipato oltre al Sindaco Quinci: il comandante della Capitaneria di Porto, Maurizio Ricevuto, il comandante della squadriglia navale della Guardia di Finanza, Gianluca Gennarini, Giuseppe Tallo in rappresentanza dell'Ente Parco di Selinunte Cave di Cusa e i presidenti della locale sezione della Lega Navale e dell'A.Di.Na, Giovanni Giammarinaro e Sergio Giacalone, il rappresentante del comitato organizzativo, Francesco Tranchida, ha illustrato ai presenti le modalità di svolgimento ed il programma dettagliato della manifestazione. Eurafrica è organizzato dalla Lega Navale sezione di Mazara del Vallo, A.Di.Na. e dal Port Yasmine Hammamet. (ANSAmed).