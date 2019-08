Calcio: Mondher Kbaier nuovo ct delle Aquile di Cartagine Succede al francese Giresse, esonerato per scarso rendimento

(ANSAmed) - TUNISI, 27 AGO - Il tunisino Mondher Kbaier è il nuovo allenatore della nazionale di calcio tunisina. Lo ha annunciato la Federcalcio tunisina (Ftf) in un comunicato precisando che il contratto con il nuovo ct durerà tre anni.



Giovedi' verranno precisati maggiori dettagli in una conferenza stampa che si terrà presso la sede della Ftf.



Kebaier succede al francese Alain Giresse, esonerato la scorsa settimana per scarso rendimento. I prossimi impegni amichevoli della selezione tunisina sono il 6 settembre a Rades (Tunisi) contro la Mauritania e a Rouen (Francia) il 10 settembre contro la Costa d'Avorio.(ANSAmed).