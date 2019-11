Calcio: Giovinco-Gomis per assalto Al Hilal a Coppa d'Asia Le due stelle guidano sauditi nella finale al via domani a Riad

(ANSAmed) - NAPOLI, 8 NOV - Riportare la Champions League asiatica al mondo arabo dopo otto anni. E' questo l'obiettivo dei sauditi dell'Al Hilal nella doppia finale della Afc Campions league che parte domani sera allo stadio di Riad con la partita di andata contro i giapponesi dell'Urawa Reds. Dal 2001 al 2018 la coppa asiatica per club è sempre andata a squadre dell'Asia orientale, ma ora i sauditi sembrano pronti per riportarla in Medio Oriente, centrando il terzo titolo dopo quelli del 1991 e del 2000 e raggiungendo così il record dei coreani del Pohang Steelers. La finale di domani è una rivincita di quella andata in scena nel 2017 e vinta dai giapponesi che pareggiarono 1-1 a Riad prima di conquistare il trofeo con l'-10 in casa. Stavolta i sauditi puntano tutto su due stelle. In primo piano l'italiano Sebastian Giovinco, ex stella azzurra che dallo scorso aprile ha lasciato il Canada per l'Al Hilal. Giovinco ha mostrato anche in Arabia Saudita il suo talento e ora punta a essere il primo calciatore italiano a vincere la Coppa d'Asia. Serviranno però anche i gol del francese Befatemi Gomis, stella del calcio europeo, famoso per aver segnato 4 gol con la maglia del Lione nel match di Champions League contro la Dinamo Zagabria nel 2011. La punta non ha perso il vizio del gol e anche nella sua avventura saudita segna a raffica visto che è già a dieci gol nella Champions 2019 di cui è il capocannoniere. Punta su di lui il tecnico Razvan Lucescu, figlio del celebre allenatore rumeno Mircea, che si è fatto strada in Arabia Saudita e ha fatto impazzire Riad con il successo sui quatarioti del Al Sadd in semifinale, vincendo 4-1 all'andata in trasferta e passando così nonostante il ko per 4-2 in casa al ritorno.



Il ritorno è previsto in Giappone il 24 novembre. Il campione asiatico parteciperà al Mondiale per club in programma quest'anno dall'11 dicembre in Qatar.(ANSAmed).