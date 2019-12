Calcio: a Dubai parata delle stelle del 2019, vince Ronaldo Premi anche a stelle arabe, Hamdallah e Hakimi

(ANSAmed) - NAPOLI, 30 DIC - Premi a Cristiano Ronaldo, al Liverpool fresco campione del mondo, ma anche alle stelle del calcio arabo dall'Al Hilal campione d'Asia per club all'attaccante marocchino Abderrazak Hamdallah. E' stata il Globe Award di Dubai a chiudere con una parata di stelle il 2019 del calcio internazionale, con la serata di gala che è stata preceduta da una serie di conferenze con ospiti di altissimo livello su diversi temi tra cui la crescita del calcio femminile e le prospettive future del mondo del calcio dal punto di vista finanziario. Il premio più atteso, quello per il miglior calciatore dell'anno, è andato a Cristiano Ronaldo che ha fatto notizia nella sua puntata a Dubai anche per un palleggio con un ragazzino senza gambe nella hall dell'albergo che lo ospita.



Ronaldo si è messo a palleggiare con il ragazzino, capace di palleggiare con lui con i colpi di testa, e ha postato il video sul suo profilo Twitter: "E' stato un piacere conoscerti. Sei una vera ispirazione", ha scritto Ronaldo commentando il video.



Squadra dell'anno è il Liverpool, mentre il coach dell'anno è stato Jurgen Klopp, l'uomo che ha portato la squadra inglese a vincere la Champions League e il Mondiale per Club. Tra gli altri premiati anche Stephanie Frappart, arbitro francese, prima donna a dirigere, lo scorso agosto, una finale europea, quella di Supercoppa tra Chelsea e Liverpool. Il miglior calciatore arabo è stato Abderazak Hamdallah, attaccante dell'Al-Nassr, club che ha vinto il campionato saudita. Dal Marocco arriva anche il calciatore giovane dell'anno, il difensore del Real Madrid, ora in prestito al Borussia Dortmund, Achraf Hakimi.



Come club dell'anno è stato premiato l'Al Hilal, campione della Champions League asiatica. (ANSAmed).