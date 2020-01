Ciclismo: Froome annuncia ritorno in sella al Tour Eau Stella britannica sceglie giro emiratino dopo lungo infortunio

(ANSAmed) - NAPOLI, 22 GEN - Chris Froome, 4 volte vincitore del Tour de France e di un Giro d'Italia, ha scelto il Tour degli Emirati Arabi Uniti per tornare alle gare dopo otto mesi di assenza per infortunio. Il giro degli Eau, l'unico evento del World Tour di ciclismo in Medio Oriente, si svolgerà dal 23 al 29 febbraio. "Sono molto felice - ha detto il ciclista inglese in un messaggio all'organizzazione della gara - di tornare in gara al Tour degli Eau. Ho sostenuto degli ottimi allenamenti a Gran Canaria e questo sarà il prossimo passo del mio ritorno in piena forza". Froome ha subito un disastroso incidente il 12 giugno scorso al Giro del Delfinato, in Francia, in cui il ciclista ha riportato fratture al collo, al femore destro, alle costole e all'anca. Il campionissimo britannico sarà quindi al via della seconda edizione del tour che già vede una lista di iscritti di altissimo livello come Alejandro Valverde, Rohan Dennis, Giulio Ciccone e la giovane stella slovena Tadej Pogačar. Il tour emiratino è il giro di più alto livello della stagione emiratina che è ormai un classico dei grandi ciclisti per preparare al caldo la stagione in Europa al via in primavera.(ANSAmed).