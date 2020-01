Scherma:Azzurri in gara ai Campionati del Mediterraneo 2020

TUNISI - Riflettori puntati su Tunisi per il prossimo fine settimana sportivo. Da venerdi a domenica, infatti, nella capitale tunisina si svolgeranno i Campionati del Mediterraneo di scherma 2020. La manifestazione giovanile promossa dalla Confederazione del Mediterraneo e che coinvolge tutti i Paesi che si affacciano sul 'mare nostrum', dopo l'edizione di Cagliari dello scorso anno, torna sul lato africano del Mediterraneo e viene ospitata da una delle realtà schermistiche che ha da sempre creduto nella cooperazione internazionale per il tramite della Confederazione, si legge in una nota della Federazione Italiana Scherma. Il programma delle gare prevede per venerdì 24 gennaio lo svolgimento delle gare di tutte e sei le specialità, ma riservate agli under17. Sabato invece in pedana si affronteranno gli under20 mentre domenica 26 gennaio si concluderà con le gare a squadre miste per armi. L'Italia sarà in pedana con diciotto atleti. A rappresentare l'Italia nelle gare di fioretto saranno Vittoria Ciampalini, Giorgia Memoli, Arianna Proietti, Federico Colamarco, Francesco Pio Iandolo e Federico Pistorio. Per la sciabola, le speranze azzurre saranno affidate ad Alessia Piccoli, Lucia Stefanello, Mariella Viale, Davide Cicchetti, Francesco Sarcinella e Leonardo Tocci. Infine, nelle gare di spada i riflettori dell'attenzione italiana saranno rivolti su Lucrezia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti, Fabrizio Cuomo, Federico Pezzoli e Paolo Santoro. A seguire gli azzurri sarà uno staff tecnico composto da Marco Autuori per il fioretto, Gaspare Faugiana per la sciabola ed Alfredo Rota per la spada. A guidare la delegazione azzurra sarà il consigliere federale Vincenzo De Bartolomeo, mentre il dottor Matteo Angelelli fornirà l'assistenza medica. L'esperto Luigi Petyx sarà il tecnico delle armi, mentre l'arbitro italiano a servizio della direzione di torneo sarà Gaia Procopio. (ANSAmed)