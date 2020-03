Uefa sposta gli europei di calcio al 2021 per il Coronavirus Decisione presa dopo riunione con 55 Paesi, club e giocatori

(ANSAmed) - NAPOLI, 17 MAR - Gli Europei di calcio sono stati rinviati di un anno a causa del coronavirus. Lo ha deciso oggi l'Uefa che ha anche confermato il rinvio a data da destinarsi di tutte le competizioni europee per club e nazionali per uomini e donne, comprese le partite amichevoli. Gli Europei si sarebbero dovuti svolgere dall'11 giugno all'11 luglio, ma l'Uefa ha deciso il rinvio alla fine di una videoconferenza con i presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni nazionali del calcio europeo, i rappresentanti dell'Associazione Europea dei club di calcio, dei campionati nazionali e del sindacato calciatori Fifpro, insieme al presidente Uefa Aleksander Ceferin. "Il calcio - ha detto - è stato offuscato da un avversario invisibile e che corre rapidamente e la comunità del calcio deve mostrare responsabilità, unità, solidarietà e altruismo. La salute di tifosi, degli staff e dei calciatori deve essere la nostra priorità per questo l'Uefa ha preparato un range di opzioni per far chiudere in maniera sicura le competizioni di quest'anno. Spostare gli Europei ha un costo alto per noi ma faremo in modo che lo sviluppo di tutto il calcio non ne sia colpito: l'idea di far giocare la competizione con stadi vuoti mentre l'intero continente vive nell'isolamento sarebbe stata inaccettabile per celebrare il 60mo anniversario della competizione". I playoff di qualificazioni agli Europei erano in programma a marzo e sono stato spostati a inizio giugno, ma tutto dipenderà dalla situazione in quel momento. L'Uefa ha anche allestito un gruppo di lavoro con la partecipazione delle leghe nazionali e dei club per esaminare le soluzioni per portare a termine le competizioni di questa stagione. Le decisioni sulle coppe europee saranno prese nei prossimi giorni. Senza gli Europei di calcio, i campionati nazionali potranno stabilire la ripresa delle gare quando l'emergenza sarà finita per assegnare i titoli e le coppe nazionali anche a giugno. (ANSAmed).