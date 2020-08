Maratona di nuoto a Evia, ricordando battaglia di Artemisia Dal 4 al 6/9 gare in acque libere con amatori e professionisti

(ANSAmed) - NAPOLI, 28 AGO - A nuoto, atleti professionisti e amatori da tutto il mondo, nelle acque di Evia. E' la "Authentic Marathon Swim" maratona di nuoto che punta sullo sport, ma è anche un grande evento turistico per l'isola della Grecia che si prepara in programma dal 4 al 6 settembre.



Si tratta di una gara tutta nuova che riprende e ricorda dopo 2500 anni un evento storico della Grecia, la battaglia navale di Artemisia del 480 avanti cristo. I vincitori saranno premiati con un ramo di ulivo, tipico di queste zone e uno dei più antichi ancora esistenti. L'evento ha avuto l'approvazione della Federnuoto greca e si svolgerà con tutti i protocolli per il covid 19. Il via sarà sabato 5 settembre alle 15 con la 3 chilometri di nuoto in acque libere, mentre alle 18 parte la 1,5 km. Domenica 6, invece, va in scena la maratona di nuoto da dieci chilometri con al via anche atleti di livello mondiale come Sofia Psilolignou, tre volte campionessa greca. Ma sempre domenica ci sarà un grande evento di diffusione del nuoto tra i bambini, con 800 piccoli al via nella gara a loro riservata.



(ANSAmed).