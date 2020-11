Golf: Nuovo torneo a Dubai completa calendario tour europeo Dal 2 al 5 dicembre i tornei internazionali negli Emirati

(ANSAmed) - NAPOLI, 11 NOV - L'importanza dei green di Dubai nell'European Tour di golf aumenterà quest'anno grazie a un nuovo torneo che è stato inserito nel calendario del torneo europeo e che si svolgerà dal 2 al 5 dicembre al Jumeirah Golf Estates. Il torneo si chiamerà Golf in Dubai Championship e andrà a rafforzare un mese di grande golf nel paese della penisola arabica che, come ricorda il Gulf News, prevede il quarto e finale evento dell'anno della Rolex Series e la conclusione del World Tour Championship.



Il nuovo torneo di golf rafforzale relazioni tra il golf europeo e Dubai nato ormai trent'anni fa. Il torneo completa il calendario di vento eventi del circuito europeo 2020 che farà tappa quindi negli Emirati Arabo Uniti quattro volte in tutto.



"E' stata sicuramente - Keith Pelley, amministratore delegato dell'European Tour - una sfida complessa ridisegnare i nostro programmi dallo scorso marzo ma la nostra squadra ha lavorato intensamente dietro le quinte dimostrando creatività. Il nuovo torneo di Dubai è il pezzo finale del nostro puzzle".



Un puzzle in cui Dubai è lieta di avere un ruolo importante: "Negli ultimi 12 anni - spiega Daniel Van Otterdijk, capo della comunicazione del torneo di Dubai - la nostra partenership con il circuito europeo e mondiale ha contribuito al successo dell'economia del Paese indirizzando una fetta di turismo e ha aiutato anche la crescita del golf a Dubai, aprendolo a un nuovo pubblico. Il nuovo torneo sottolinea l'abilità di Dubai nell'ospitare eventi di livello internaizionale e la sua posizione di leadership per il commercio e lo sport". (ANSAmed).