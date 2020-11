Vela: tutto pronto per sfida al record Ventotene-Cartagine Evento inserito nella Carthago Dilecta Est

(ANSAmed) - TUNISI, 26 NOV - A dicembre, appena le condizioni meteo saranno favorevoli, Matteo Miceli e Mario Girelli su imbarcazione ECO 40, sfideranno il Wally record Ventotene-Cartagine stabilito nel 2009 da Andrea Mura con Vento di Sardegna in 31h21'40" sulla distanza di 277 mn. Miceli e Girelli partiranno dallo specchio acqueo antistante il porto di Ventotene per raggiungere il porto di Sidi Bou Said. Il record è un evento inserito all'interno della 'Carthago Dilecta Est', la regata organizzata da oltre 20 anni dal Circolo Velico Ventotene.



"E' ScireMundi Yacht Charter ad aver lanciato la sfida al record incaricando Miceli e Girelli dell'impresa con l'obiettivo, in questa fase caratterizzata dal Covid 19 e dal pregiudizio alla libera navigazione dei mari, di portare un grande messaggio di pace e di cooperazione fra i popoli del Mediterraneo", si legge in una nota del Circolo Velico Ventotene, precisando che "i due navigatori, a bordo di ECO 40, saranno anche portatori di un messaggio di eco sostenibilità e di completa autosufficienza energetica. La barca ECO 40 di Miceli, impegnata a battere il record, unica Class 40 totalmente ecosostenibile, con all'attivo un giro del mondo senza scalo e senza utilizzo di alcun combustibile fossile, sarà protagonista di una sfida affascinante, unica nel suo genere, fra due luoghi simbolo della storia e della cultura del Mediterraneo, da Ventotene Isola dell'Europa a Cartagine città simbolo della storia. L'iniziativa gode del sostegno di numerosi sponsor istituzionali e privati, italiani e tunisini. (ANSAmed). (ANSA).