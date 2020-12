Calcio: sceicco Emirati acquista 50% Beitar Gerusalemme

TEL AVIV - Nella scia degli Accordi di Abramo uno sceicco degli Emirati arabi uniti, Hamad bin Khalifa al-Nahyan, ha acquistato oggi quasi il 50 per cento della proprietà del club calcistico Beitar Gerusalemme, la cui tifoseria è notoriamente identificata con la destra nazionalistica israeliana.



"Oggi vediamo di fronte a noi - ha detto lo sceicco bin Khalifa, citato dai media israeliani - i risultati fenomenali dei frutti della pace e della fratellanza fra i popoli.



Indichiamo nei fatti una nuova strada di vicinanza fra i popoli, mediante lo sport".



Secondo il sito di Israel ha-Yom lo sceicco ha preannunciato che nei prossimi 10 anni investirà nella squadra 300 milioni di shekel (circa 75 milioni di euro), che innanzi tutto saranno dedicati alle infrastrutture, alle giovani leve e ad ingaggi di giocatori di prestigio.



Entusiasta per il raggiungimento dell'accordo anche il proprietario del Betar Gerusalemme, Moshe Hogheg. In questi anni era stato impegnato a misurarsi con le frange xenofobe della tifoseria, contrarie fra l'altro all'ingaggio di giocatori musulmani. Assieme col nuovo partner degli Emirati, ha confermato, "procederemo ora verso la coesistenza" fra ebrei e musulmani.