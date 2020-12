Calcio: Festa al Globe Soccer Dubai per Ronaldo e Lewandoski Premio a egiziani Al Ahly, freschi campioni Champions Africana

(ANSAmed) - NAPOLI, 28 DIC - Cristiano Ronaldo premiato come miglior calciatore del XXI secolo, Robert Lewandoski come migliore del 2020, ma anche un premio all'Al Ahly, club egiziano che quest'anno ha vinto la sua nona Champions League africana.



Si è concluso con una valanga di premi ma anche con riflessioni delle stelle del calcio mondiale il Globe Soccer Award di Dubai di quest'anno, influenzato dal covid 19 ma comunque svolto con la presenza di tanti campioni.



A Dubai c'era Cristiano Ronaldo che dopo aver ricevuto il premio ha parlato del lavoro duro al di là del talento, partendo da suo figlio, che era in platea: "Spesso mi arrabbio con lui - ha detto- perché mangia patatine e beve fanta, mentre gli dico di fare tapis roulant e poi bagno nell'acqua fredda per recuperare. Ma lo capisco ha dieci anni, ha delle doti, potrebbe fare il calciatore ma ci vuole lavoro duro e impegno.



L'importante è che riesca bene in quello che vuole fare, il dottore o un altro lavoro, l'importante è l'impegno".



Sul calcio al tempo del covid-19 ha parlato Robert Lewandoski, il bomber polacco che nella scorsa stagione ha condotto il Bayern Monaco a vincere campionato tedesco e Champions League segnando 55 gol in una stagione. "E' stato un anno difficile - ha spiegato Lewandoski - anche per noi in campo, senza tifosi. Non è un cliché io ho avuto bisogno di almeno tre-quattro partite per adattarmi. Non senti le emozioni, non riesci a vivere la partita come una volta. Spero che nel 2021 lentamente tutto possa tornare alla normalità e che noi possiamo tornare a giocare davanti ai tifosi".



Premiato anche il club egiziano dell'Al Ahly che quest'anno ha vinto la sua nona Champions League africana ed è il secondo club con più trofei al mondo dietro al Real Madrid, con 42 campionati egiziani, 37 Coppe d'Egitto, e molti altri trofei internazionali africani. (ANSAmed).