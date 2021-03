Calcio: Libia-Tunisia il 25 marzo a Bengasi Prima partita internazionale dopo sette anni per la Caf

(ANSAmed) - La Libia ospiterà la prossima settimana la prima partita di calcio internazionale sul suo territorio dopo sette anni, contro la Tunisia.



I libici affronteranno infatti i loro vicini tunisini il 25 marzo a Bengasi, per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, dopo il via libera della Confederazione Africana del gioco del calcio (Caf), che ha revocato le restrizioni di sicurezza nel Paese, in particolare a Bengasi e Tripoli. La Federcalcio tunisina ha confermato che la propria nazionale si recherà a Bengasi per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2021.



Dall'inizio della seconda guerra civile libica nel 2014, i club del paese hanno giocato le loro partite internazionali all'estero, in particolare in Egitto e Tunisia. Dopo una visita ispettiva, la Caf ha stimato all'inizio di marzo che lo stadio di Bengasi, principale città della Libia orientale, potrà nuovamente ospitare incontri internazionali, dopo l'effettuazione di qualche miglioramento all'impianto.



L'incontro di giovedì 25 marzo, valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2021, vedrà contrapposti i "Cavalieri del Mediterraneo", come sono soprannominati i giocatori libici, contro le "Aquile di Cartagine", arrivate in semifinale alla Can 2019. Le "Aquile" sono attese a Bengasi il 24 marzo per questa partita in programma il 25 alle 19, ha detto in una nota la Federazione calcistica tunisina. Anche la Libyan Football League ha ripreso le sue attività quest'inverno dopo una pausa di due anni, con due gruppi di dodici club, uno nell'ovest e l'altro nell'est del paese, secondo la Caf. La Tunisia ha pubblicato ieri l'elenco dei 31 giocatori convocati per questa partita, 22 dei quali giocano all'estero, soprattutto in Francia. Molte squadre francesi hanno pero' annunciato che non lasceranno liberi i loro giocatori per i timori legati alla pandemia.(ANSAmed). (ANSA).