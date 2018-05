Eau:Aeroporto Dubai,arrivi in aumento, 7,85 mln a marzo Flussi in crescita, 22,49 mln viaggiatori in primi tre mesi 2018



successiva (ANSAmed) - ROMA, 2 MAG - Nel solo mese di marzo, l'aeroporto internazionale di Dubai ha registrato 7,85 milioni di passeggeri, un aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. A dirlo sono gli ultimi dati diffusi dalle autorità aeroportuali del più grande scalo dell'Emirato. Nel primo trimestre di quest'anno, ricorda il sito del quotidiano The National, gli arrivi sono cresciuti dell'1,1%, facendo registrare un flusso pari a 22,74 milioni di viaggiatori, rispetto ai 22,49 milioni registrati nei primi tre mesi del 2017. (ANSAmed).





